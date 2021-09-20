Приходько таки відшмагала Машуковського: Гена Вітер показав шалену шоу-бізнесову вечірку

Український співак і шоу-мен Гена Вітер презентував кліп на пісню Больше 30.

У ролику артист у жартівливій формі зобразив український шоу-бізнес у вигляді великого ліжка, а також битву поколінь.

Відео починається з того, що знаменитості прокидаються в одному ліжку, а потім нам показують шалену вечірку, де кожен знайшов спосіб епатувати.

Зокрема у кліпі знявся ведучий Володимир Остапчук, власниця найбільших грудей в Україні Міла Кузнєцова, співачки Анастасія Приходько та Оля Цибульська.

У ролику блогер Олег Машукоскій дістав по сідницях від Анастасії Приходько, а Цибульська злилася в поцілунку з Павлом Зібровим.

– Кліп Больше 30 на сьогодні моя найулюбленіша робота. У ній ми вирішили об’єднати все: різні покоління, діаметрально протилежних, але таких красивих людей. Ідея пісні та кліпу в тому, що, не дивлячись на цифру в паспорті, ти така сама дитина, коли знімаєш краватку, – зазначив Гена Вітер.

В основі сюжету кліпу Больше 30 вечірка друзів, те, що відбувається у багатьох вдома, але вони бояться про це говорити. Більшість людей впізнають і себе, і свої історії.