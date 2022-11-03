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Президент України Зеленський з’явиться у спецвипуску шоу Netflix

3 Листопада 2022, 21:43
Юля Захарченко редакторка стрічки
Президент України Зеленський з’явиться у спецвипуску шоу Netflix
Джерело: Netflix

Стримінговий сервіс Netflix анонсував вихід спецвипуску шоу Мій наступний гість не потребує представлення з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє американський провайдер медійних послуг Netflix у соціальній мережі Twitter. У повідомленні йдеться, що прем’єра з главою держави має відбутися у 2022 році. Однак не уточнюється, коли саме.

– Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ (Україна), щоб взяти інтерв’ю у президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу Мій наступний гість не потребує представлення. Прем’єра окремого спеціального фільму відбудеться пізніше цього року, – зазначили у компанії Netflix.

Зараз дивляться

Раніше президент України Володимир Зеленський отримав від США нагороду Oxi Courage Award, присуджену за сміливі дії, збереження свободи та демократії. Її отримала посол України Оксана Маркарова від радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

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Теги
Netflix Війна в Україні Володимир Зеленський Київ шоу
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