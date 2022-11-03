Президент України Зеленський з’явиться у спецвипуску шоу Netflix

Стримінговий сервіс Netflix анонсував вихід спецвипуску шоу Мій наступний гість не потребує представлення з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє американський провайдер медійних послуг Netflix у соціальній мережі Twitter. У повідомленні йдеться, що прем’єра з главою держави має відбутися у 2022 році. Однак не уточнюється, коли саме.

– Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ (Україна), щоб взяти інтерв’ю у президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу Мій наступний гість не потребує представлення. Прем’єра окремого спеціального фільму відбудеться пізніше цього року, – зазначили у компанії Netflix.

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Раніше президент України Володимир Зеленський отримав від США нагороду Oxi Courage Award, присуджену за сміливі дії, збереження свободи та демократії. Її отримала посол України Оксана Маркарова від радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.