Jerry Heil заспівала хіт Kupala разом зі своєю мамою Людмилою. Дует записали на відстані, а згодом змонтували в одне відео.

– Фітонула з мамочкою на відстані! Як вам дует? Претензія на дует року на Греммі, я вважаю! – зауважила Jerry Heil.

Підписникам сімейне виконання пісні сподобалось:

У мене мурахи від вас!

Ой крутяк який! Дай повноцінний фіт із мамою!

Яно, ви геній монтажу. Талоновита людина – талановита у всьому!

Фантастично!

Просто вау!

Тьотя Лю шкварить так, що Греммі не вистачить! Гени – то не крокодили!

Господи, як же гарно!

Нагадаємо, трек Kupala у виконанні Jerry Heil, Alyona Alyona та німецької співачки Ela презентували 6 липня. Кліп створили на основі фрагментів, знятих у легендарній кіностудії Довженка 50 років тому. У відео використані кадри з фільму Вечір на Івана Купала 1968 року.

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До речі, Jerry Heil вже не вперше співає з мамою. Раніше вони зворушили мережу виконанням української пісні Ой у вишневому саду.