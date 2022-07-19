Jerry Heil заспівала хіт Kupala разом зі своєю мамою Людмилою. Дует записали на відстані, а згодом змонтували в одне відео.
– Фітонула з мамочкою на відстані! Як вам дует? Претензія на дует року на Греммі, я вважаю! – зауважила Jerry Heil.
Підписникам сімейне виконання пісні сподобалось:
- У мене мурахи від вас!
- Ой крутяк який! Дай повноцінний фіт із мамою!
- Яно, ви геній монтажу. Талоновита людина – талановита у всьому!
- Фантастично!
- Просто вау!
- Тьотя Лю шкварить так, що Греммі не вистачить! Гени – то не крокодили!
- Господи, як же гарно!
Нагадаємо, трек Kupala у виконанні Jerry Heil, Alyona Alyona та німецької співачки Ela презентували 6 липня. Кліп створили на основі фрагментів, знятих у легендарній кіностудії Довженка 50 років тому. У відео використані кадри з фільму Вечір на Івана Купала 1968 року.
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До речі, Jerry Heil вже не вперше співає з мамою. Раніше вони зворушили мережу виконанням української пісні Ой у вишневому саду.