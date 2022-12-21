У співачки Krutь більше немає претензій до переможців Нацвідбору на Євробачення 2023 гурту Tvorchi.

Так, команда Суспільного мовника провела тристоронню зустріч із артистами. В результаті якої були розібрані зауваження від Krutь до Tvorchi.

– Krutь не має жодних претензій до організації та обрання Tvorchi переможцями Нацвідбору на Євробачення 2023, – заявили в Суспільному.

Раніше Krutь звинуватила Tvorchi у фонограмі і продажу музики в РФ. Перша претензія співачки полягала у співпраці гурту з лейблом Believe. Друга нібито була у використанні фонограми, що забороняється в Нацвідборі.

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Організатори заходу зазначили, що ніяких порушень не побачили.

Зазначимо, Krutь була близька до перемоги в Нацвідборі. Артистка увійшла в трійку.