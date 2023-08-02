Прем’єр Канади Трюдо оголосив про розлучення з дружиною після 18 років шлюбу

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його дружина Софі Грегуар Трюдо розлучаються після 18 років шлюбу. Пара має трьох спільних дітей – двох синів та доньку.

Про це Трюдо повідомив на своєму Instagram-акаунті. За словами канадського прем’єр-міністра, що після багатьох змістовних і складних розмов з Софі вони ухвалили рішення розлучитися.

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– Як завжди, ми залишаємося тісною родиною з глибокою любов’ю, повагою один до одного та до всього, що ми побудували та продовжуватимемо будувати, – зазначив він.

Трюдо попросив поважати їхнє приватне життя заради благополуччя їхніх з Софі дітей. Пара була одружена з 2005 року. Вони є батьками трьох дітей – сина Ксав’єра, доньки Елли-Грейс і ще одного сина Адрієна.