Актори Дизель Шоу вже встигли пожартувати над “президентською тисячею”, яку незабаром виплатять всім вакцинованим українцям.

Євген Сморигін та Євген Гашенко перевтілилися у вакцинованих бабусь, які разом опинилися у спортзалі. Вони фантазують, куди можна витратити гроші і звідки вони взялися у бюджеті.

Тисячу підтягувань присвятила виплаті від президента героїня Євгена Гашенка. Бабуся зізналася, що після новини про тисячу гривень їй вдалося встановити додаток Дія навіть на кнопковий телефон.

– Про тисячу за вакцинацію я дізналася з відео президента. Я потім всі його відео передивилася, мало яку виплату пропустила. Якщо дивитися відео у зворотному порядку, то життя в країні покращується, – сказала героїня Сморигіна.

Бабусі записали відеозвернення президенту, в якому подякували за можливість сходити у спортзал. Також вони поскаржилися на пенсію, якої вистачає лише на те, щоб виплатити комуналку.

– Я не розумію людей, які обурюються, що президентську тисячу можна витратити лише на спортзал, кіно, музей чи басейн. А те, що пенсіонерам платять пенсію, яку можна витратили лише на комуналку, це нікого не бентежить? – каже героїня Сморигіна.

Наприкінці номера до Гашенка та Сморигіна приєдналися й інші бабусі, які хотіли б потренуватися.