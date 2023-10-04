Дует Alyosha & Vlad Darwin представив композицію Причастя і кліп на неї. Послухати пісню вже можна на всіх цифрових майданчиках.

Про що композиція Причастя

За словами творчого дуету, у пісні вони хотіли розповісти про реальні виклики, що стоять перед українцями. Йдеться про бажання помсти, біль провини, роз’єднаність родин, беззаконня, зради та депресію.

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– Єдиним рятівним почуттям для змучених війною родин залишається спрага істинної любові — причастя життя, що дарує прощення та очищення душам мільйонів людей. Саме ці меседжі я закладав у пісню, коли її писав, коли думав про Олену, – поділився автор і композитор Vlad Darwin.

Цю композицію артисти характеризують як провокаційно танцювальну і водночас ліричну. Вона звучить як італійське диско 80-х і містить елементи госпелу.

– Цїєю піснею Влад потрапив в найгарячішу точку моїх емоцій на той момент, та і на зараз теж. Через пісню він дав можливість висловитися так, як ти хотів би, але не можеш це зробити в звичайному житті. Я впевнена, мільйони українців чітко відчують і зрозуміють сенс, – прокоментувала нову пісню Alyosha.

Дует Alyosha & Vlad Darwin існує вже 13 років і має спільні сингли та альбоми.

Реакція та критика назви пісні Причастя

У коментарях під прем’єрою підписники обурюються через назву, яку обрали артисти для назви пісні. Дехто навіть пропонує переназвати.

На мою думку, назва Причастя взагалі недоречна, я б назвала Прагну. Прикро, що таким чином співаки знущаються над християнськими таїнствами. Слова мають значення, так не можна!

Сумно від того, що Святе Причастя тепер принижують навіть у тексті пісні.

Любила слухати Alyosha до цієї пісні, вважаю недоречним принижувати християнські цінності.

Розчарували. Чому всім так хочеться вплітати тему християнства в пісні? Не було інших рим чи пояснень? Дуже шкода!

Люблю Альошу та її творчість, але чи можна було якось по-іншому сформулювати назву і сенс?

У відповідь інші коментатори підтримують дует і не розуміють причин для критики.

І прикро тут декому, і сумно! Душніли! Пісня – вогонь!

Ваші дуети просто фантастичні!

Дуже гармонійно завжди звучать разом! Супер!

Нарешті!

Пішла в Спотіфай додавати в грайліст.

Раніше шанувальники порадили співачці змінити псевдонім Alyosha. У відповідь виконавиця попросила фанатів подумати над варіантами її нового сценічного імені.

Фото: Vlad Darwin