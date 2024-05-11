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Представницю Ізраїлю на Євробаченні внесли в базу Миротворця: подробиці

11 Травня 2024, 16:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Еден Голан

Представницю Ізраїлю на Євробаченні 2024 Еден Голан внесли до бази Миротворця. Співачку звинувачують у спробах легалізації окупації Криму та виступах на захоплених РФ територіях України.

Еден Голан внесли в базу Миротворця: подробиці

Так, тепер на сайті Миротворця є окрема сторінка, присвячена Еден Голан. Її звинувачують у свідомому порушенні державних кордонів України на територію Криму, у незаконних виступах на захоплених РФ українських землях і спробах легалізації окупації Криму.

До речі, її участь у концертах на тимчасово захоплених землях у Миротворці також позиціюють як участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії проти України.

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Примітно, що артистку додали на сайт ще в лютому 2024 року, але інформація про це спливла лише напередодні фіналу Євробачення 2024.

Утім, коли Еден Голан стала представником Ізраїлю на Євробаченні 2024, у мережі розгорівся скандал щодо неоднозначної біографії артистки. Приміром, більшу частину життя знаменитість прожила в Росії, а 2016 року виступала в окупованому Криму на заході Нова хвиля. На тлі скандалу Еден заявляла, що завжди хотіла на батьківщину, адже за 13 років так і не звикла до Москви, оскільки стикалася з антисемітизмом у РФ.

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ФотоEurovision Eye

Теги
Євробачення Ізраїль Миротворець
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