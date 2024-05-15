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Представниці Сан-Марино та Чехії закрутили роман на Євробаченні 2024

15 Травня 2024, 15:41
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Учасниці Євробачення 2024 закрутили роман на конкурсі

Представниці Чехії та Сан-Марино на Євробаченні 2024 закрутили роман просто під час пісенного конкурсу. Співачка Аiko та барабанниця гурту Megara Кет Альмагро публічно розповіли про свої стосунки.

Учасниці Євробачення 2024 закрутили роман

Після фіналу Євробачення 2024 Кет Альмагро опублікувала фото, на яких позує разом зі співачкою Aiko. У кадрі вони обіймаються та цілують одна одну.

Кет зазначила, що хоч представнику Швейцарії Nemo вдалося перемогти на Євробаченні 2024, однак їм конкурс приніс значно більше – кохання.

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– Nemo виграв мікрофон, але мушу сказати, що я виграла на Євробаченні значно більше, – написала барабанниця гурту Megara.

Нагадаємо, що представники Чехії та Сан-Марино виступали у другому півфіналі Євробачення 2024. Однак до фіналу жодній з країн потрапити не вдалося.

Україну на конкурсі представляли співачки alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. У фіналі вони посіли 3-тє місце, набравши 453 бали.

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Фото: Кет Альмагро

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