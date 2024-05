Учасниці Євробачення 2024 закрутили роман на конкурсі

Представниці Чехії та Сан-Марино на Євробаченні 2024 закрутили роман просто під час пісенного конкурсу. Співачка Аiko та барабанниця гурту Megara Кет Альмагро публічно розповіли про свої стосунки.

Після фіналу Євробачення 2024 Кет Альмагро опублікувала фото, на яких позує разом зі співачкою Aiko. У кадрі вони обіймаються та цілують одна одну.

Кет зазначила, що хоч представнику Швейцарії Nemo вдалося перемогти на Євробаченні 2024, однак їм конкурс приніс значно більше – кохання.

Nemo won the mic but… I have to say that I won the best of Eurovision ???????????? pic.twitter.com/iPmoW6yMUB

— Kat Almagro (@katalmagro) May 12, 2024