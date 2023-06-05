Путіністка Надія Бабкіна видала нову порцію пропагандистської маячні. Співачка згадала свій візит до Маріуполя в 2022 році, назвавши те, на що перетворила РФ місто – неприємністю.

Зі свого боку Бабкіна визнала, що Маріуполь повністю зруйнований. Каже, розмови від людей були різні – як приємні, так і ні. Про це вона розповіла росЗМІ.

– Навіть люди старшого покоління, які знають, що таке війна, звинувачували нас у тому, що з ними зараз відбувається така неприємність, – видала Бабкіна.

Також додала, все буде так, як треба, а українців назвала “негідниками”.

– Знаєш, трохи напакостили негідники. Піддалися на якісь провокаційні речі. Але все закінчиться успішно. Очевидно, правильною дорогою йдемо, товариші, – сказала путіністка.

Варто зазначити, Бабкіна відома своїми пропутінськими витівками. Вона раз у раз або говорить якусь маячню, або їздить на тимчасово окуповані РФ території України.

Так, наприклад, ще в серпні Бабкіна виступила в окупованому Луганську. Ба більше, у неї навіть вистачило совісті заспівати українською мовою.