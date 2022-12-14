Актриса студії Квартал 95 Олена Кравець розповіла, чому повернулася до України, і хто головна опора у її житті.

Через 6 місяців у Польщі та Болгарії артистка вирішила повернутися в Україну. В інтерв’ю Маші Єфросиніної Олена розповіла, що її змусило вдатися до цього кроку.

– Усі там чужі. Я приїжджаю у Київ – темрява, світла немає, тепла немає. Але я вдома. Так, у Польщі та Болгарії були людські умови, але ти хочеш повернутися до того життя, коли ти не лише мама, а й робити те, що тобі подобається. Та й треба було якось заробляти. Я зачинялася в туалеті і час від часу працювала. Потрібно було їхати до Києва – я відчувала, що не витримувала психологічно, і тихо божеволіла, – заявила Олена.

Примітно, що її дочка Маша поїхала до Києва раніше за артистку – ще на початку літа, тоді як Олена повернулася тільки в серпні. Також актриса із Квартал 95 розповіла, хто є для неї опорою.

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– Перша думка, яка спала на думку – я сама собі опора. Друге – це люди. Я коли бачу, що вони творять – це просто титани на передовій і в гарячих точках. Як тобі тут може бути страшно? – зізналася Кравець.

Сама Маша Єфросиніна раніше розповіла про заробіток за умов війни. Так, телеведуча не отримує грошей за те, що є послом ООН, а гроші з YouTube реінвестує. Ведуча додала, що живе на заощадження, які відкладала раніше із контрактів, але й вони зараз перервалися.