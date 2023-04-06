Співачка Джамала поділилася з шанувальниками своїми спогадами, які торкнулися її рідного тимчасово окупованого Криму.

Так, в Instagram-stories 39-річна Джамала показала фото, на якому їй 14 років. Зроблений кадр був у Кучук-Озені – стара назва села Малоріченське неподалік Алушти. Саме туди вона з сім’єю переїхала в 1989 році з Киргизстану.

На фото Джамала постала засмаглою в мініспідниці в горошок, яскравій футболці, масивних сережках і шльопанцях, а також розповіла, ким тоді працювала.

Зараз дивляться

– Я працювала в сімейному кафе біля моря в Кучук-Озені. 14 років мені, – поділилася виконавиця.

Також вона показала фото із сестрою Евеліною та бабусею Едіє, розповівши, що та завжди чекала, коли вони приїдуть із Києва.

Для шанувальників Джамали не секрет, що вона є кримською татаркою, а тому завжди з особливим трепетом згадує про рідний Крим і з болем – про його окупацію.