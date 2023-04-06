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Працювала в сімейному кафе біля моря: Джамала показала себе в 14 років

6 Квітня 2023, 17:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Працювала в сімейному кафе біля моря: Джамала показала себе в 14 років
Джерело: Джамала

Співачка Джамала поділилася з шанувальниками своїми спогадами, які торкнулися її рідного тимчасово окупованого Криму.

Так, в Instagram-stories 39-річна Джамала показала фото, на якому їй 14 років. Зроблений кадр був у Кучук-Озені – стара назва села Малоріченське неподалік Алушти. Саме туди вона з сім’єю переїхала в 1989 році з Киргизстану.

На фото Джамала постала засмаглою в мініспідниці в горошок, яскравій футболці, масивних сережках і шльопанцях, а також розповіла, ким тоді працювала.

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Джамала Крим

– Я працювала в сімейному кафе біля моря в Кучук-Озені. 14 років мені, – поділилася виконавиця.

Також вона показала фото із сестрою Евеліною та бабусею Едіє, розповівши, що та завжди чекала, коли вони приїдуть із Києва.

Джамала Крим

Для шанувальників Джамали не секрет, що вона є кримською татаркою, а тому завжди з особливим трепетом згадує про рідний Крим і з болем – про його окупацію.

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Джамала Крим
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