Американська співачка Біллі Айліш назвала найтупішу пісню у світі. Як виявилося, це її трек Bad Guy, яка принесла їй популярність 4 роки тому.

Про це попспівачка розповіла в ефірі вечірнього шоу, відповідаючи на запитання про пісню, від якої їй зараз ніяково.

– Bad Guy – це найбезглуздіша пісня у світі, але вона справді хороша. Потрібно розуміти, що в ній є гумор. Вона має бути смішною, але вона такою не виглядає через тупість, – заявила Айліш.

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Сама співачка також поміркувала про артистів, які незадоволені своєю музикою. Таке ставлення до творчості її засмучує. Загалом її творчість їй дуже подобається, адже вона змінюється разом із нею.

Зірка зізнається, що їй дуже важко писати пісні про те, що вона відчуває, через плутанину з емоціями.

– У музиці мені дуже важко сісти та написати те, що я відчуваю, тільки з моєї власної точки зору і мого власного досвіду. Я постійно думаю, що це нудно, це нецікаво і це вже чули, – пояснює зірка.

Загалом співачка любить привертати до себе увагу. Приміром, нещодавно Айліш показала нове татуювання на грудях. Це напис – її прізвище. Раніше Біллі заявила, що ніколи не покаже цю роботу тату-майстра у себе на тілі.