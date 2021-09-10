Український гурт Tvorchi презентував четвертий студійний альбом Road.

Нова робота колективу налічує дев’ять треків. Першим синглом став сингл Falling, який вже добре відомий всім шанувальникам.

– Дев’ять треків та один сюжет, які ідеально доповнять вашу подорож. Road – це не про життя від цілі до цілі, це насолода в моменті, – написали учасники гурту.

Користувачі вже оцінили новий альбом гурту Tvorchi та зазначили, що він вийшов дуже атмосферним.

Альбом – вогонь! З самого ранку на повторі.

Новий альбом – пожежа!

Закохалась в альбом.

Ура! Це вже класика – осінь з новими вайбами від Tvorchi!

Слухала всю ніч. Ваш альбом точно розірве всі чарти!

Робіть і надалі такі круті речі. Успіхів вам!

Я випадково почула вашу музику в YouTube і була, м’яко кажучи, здивована, що таку музику роблять наші українці. Ви супер, дуже круті!

Це повний розрив, – пишуть у мережі.

Наживо новий альбом музиканти презентують на сольному концерті, який відбудеться на Київському велотреку 17 вересня.

Раніше гурт Tvorchi випустив кліп до синглу Falling, який підкорив тисячі слухачів. Ще до релізу невеликий уривок пісні в TikTok набрав понад 1 500 відео всього за три дні.

Кліп на трек Falling переносить глядачів до заходу сонця, де на повітряній кулі між хмарами Tvorchi починають свою подорож. Ролик набрав 1,2 млн переглядів на YouTube.

Роботу над відео очолив режисер Андрій Лагутін, який раніше зняв для колективу кліп на пісню Мова тіла.

Нагадаємо, що гурт Tvorchi розпочав свою творчу діяльність у 2017 році. Колектив складається з двох учасників: музичного продюсера Андрія Гуцуляка і вокаліста Джеффрі Кенні.

У 2020 році артисти брали участь у нацвідборі міжнародного музичного конкурсу Євробачення. Вони пройшли до фіналу, але не змогли перемогти.