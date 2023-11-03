Українська акторка Стася Ровінська розповіла, чи спілкується зі своєю мамою, ведучою Сніжаною Єгоровою, яка підтримує політику російського диктатора Володимира Путіна.

Чи спілкується Ровінська з Єгоровою

За словами акторки, вона пробачила своїй матері, однак повністю викреслила її зі свого життя. Стася заявила, що не бачить сенсу у спілкуванні з Єгоровою.

– У мене вже немає образи. Я просто не хочу спілкуватися і мати жодних справ. Просто не хочу. У мене немає образ, але навіщо мені себе переламувати, щоб шукати якісь шляхи, шукати щось хороше, “тому що це мама”. Я не хочу цього робити. Ця людина не заслуговує на увагу. Я її повністю викреслила, – сказала Ровінська в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Де зараз перебуває Сніжана Єгорова

Стася розповіла, що зараз Сніжана Єгорова разом з трьома молодшими дітьми перебуває у Туреччині.

Зараз дивляться

– Інколи я навіть натрапляю на її Telegram-канали, де вона якусь таку “єрєсь” пише. Але це дає мені навіть більше розуміння про цю людину, що там трішки ку-ку, бо там Сталін – герой, Путін – герой. Інколи таке навіть смішно дивитися. Мені шкода, що у мене немає нормальних стосунків як з нормальною людиною. Так, звісно, мені хотілося б як дитині моїй внутрішній, але у мене зараз настільки фокус на власних дітях. У мене вже немає часу рефлексувати, настільки я бідна-нещасна була в дитинстві, – пояснила Ровінська.

Як Єгорова відреагувала на повномасштабну війну в Україні

Минулого року Ровінська розповідала, що писала Єгоровій з бомбосховища на початку повномасштабної війни. Втім жодної підтримки у відповідь Стася не отримала.

Після цього жінки заблокували одна одну у всіх соціальних мережах. За словами Ровінської, вона довго не могла змиритися з тим, що її мати підтримує війну в Україні та називає звірства в Бучі фейком.

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Фото: Стася Ровінська