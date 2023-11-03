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Повністю викреслила її з життя: донька Єгорової розповіла, де перебуває її мати-путіністка

3 Листопада 2023, 18:19
Валентина Чорна редакторка стрічки
Стася Ровінська, Сніжана Єгорова

Українська акторка Стася Ровінська розповіла, чи спілкується зі своєю мамою, ведучою Сніжаною Єгоровою, яка підтримує політику російського диктатора Володимира Путіна.

Чи спілкується Ровінська з Єгоровою

За словами акторки, вона пробачила своїй матері, однак повністю викреслила її зі свого життя. Стася заявила, що не бачить сенсу у спілкуванні з Єгоровою.

– У мене вже немає образи. Я просто не хочу спілкуватися і мати жодних справ. Просто не хочу. У мене немає образ, але навіщо мені себе переламувати, щоб шукати якісь шляхи, шукати щось хороше, “тому що це мама”. Я не хочу цього робити. Ця людина не заслуговує на увагу. Я її повністю викреслила, – сказала Ровінська в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Де зараз перебуває Сніжана Єгорова

Стася розповіла, що зараз Сніжана Єгорова разом з трьома молодшими дітьми перебуває у Туреччині.

Зараз дивляться

– Інколи я навіть натрапляю на її Telegram-канали, де вона якусь таку “єрєсь” пише. Але це дає мені навіть більше розуміння про цю людину, що там трішки ку-ку, бо там Сталін – герой, Путін – герой. Інколи таке навіть смішно дивитися. Мені шкода, що у мене немає нормальних стосунків як з нормальною людиною. Так, звісно, мені хотілося б як дитині моїй внутрішній, але у мене зараз настільки фокус на власних дітях. У мене вже немає часу рефлексувати, настільки я бідна-нещасна була в дитинстві, – пояснила Ровінська.

Як Єгорова відреагувала на повномасштабну війну в Україні

Минулого року Ровінська розповідала, що писала Єгоровій з бомбосховища на початку повномасштабної війни.  Втім жодної підтримки у відповідь Стася не отримала.

Після цього жінки заблокували одна одну у всіх соціальних мережах. За словами Ровінської, вона довго не могла змиритися з тим, що її мати підтримує війну в Україні та називає звірства в Бучі фейком.

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Фото: Стася Ровінська

Джерело
Слава Дьомін
Теги
Війна в Україні
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