Музичний продюсер і репер Потап презентував нову пісню, яка отримала назву Шлях додому. Разом з нею артист представив і анімаційний кліп.

Пісня починається зі слів президента Володимира Зеленського, далі Потап співає про болісну тему для багатьох українців – про повернення додому. Багато громадян нашої країни через повномасштабну війну були змушені покинути свої домівки.

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Поміж рядків також зчитується глибока думка про повернення до витоків нашої культури, любові до нації і до самих себе. Це не просто шлях до рідної домівки, а пошук ДНК свого народу.

– Кожен українець у цей складний час проживає нелегкі часи. Багато хто був змушений покинути свій будинок, свої міста і навіть країну. Але любов до свого коріння не зникає ніколи. Сьогодні кожен із нас герой — військовий, волонтер чи просто активний громадянин, всі прокладають шлях до того дому, який ототожнюється з мирним життям і щасливим буттям, – йдеться в описанні під композицією.

В анімаційному відео зображена поїздка на потязі, за вікном якого миготять українські міста – Маріуполь, Херсон, Львів, Харків, Київ тощо.