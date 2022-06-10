Уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

Співголовами оргкомітету стали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, їхній заступник – міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, Україна організовуватиме захід в умовах воєнного стану, тому роботу потрібно розпочати якомога швидше.

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– Європейці продемонстрували підтримку України, коли голосували серцем за наших представників. У результаті ми втретє виграли Євробачення. Завдяки гурту Kalush Orchestra ми отримали нагоду вимагати миру українцям. Ми будемо організовувати Євробачення в умовах воєнного стану, тому потрібно дуже швидко розпочати роботу. Адже маємо провести пісенний конкурс на належному рівні, – зазначив Ткаченко.

Комітет координуватиме дії органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій під час підготовки та виконання заходів, пов’язаних з проведенням конкурсу.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra здобув перемогу у фіналі Євробачення 2022, який 14 травня відбувся в італійському Турині. Колектив набрав 631 бал і підкорив європейську публіку виконанням хіта Stefania.

Попри повномасштабну війну, яка триває вже четвертий місяць, Євробачення 2023 планують провести саме в Україні. Проте з містом, яке прийматиме захід, ще не визначилися.