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Потрібно прийняти та полюбити себе: Alyona Alyona розкрила секрет схуднення

22 Жовтня 2022, 12:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Alyona Alyona

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про своє схуднення. Артистка заявила, що намагається знайти свій дзен із їжею.

Своїми порадами зірка поділилася в Instagram.

Артистка заявила, що трохи схудла, і їй про це багато хто говорить. Свою публікацію зірка розпочала історією про  самовіддачу.

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– Я або працюю конем, або не роблю взагалі нічого. Максимально переживаю, чи взагалі не парюсь. Це стосується і їжі – або обмежую себе категорично, або їм все, що хочеться, – додала Alyona.

Співачка заявила, що війна забрала значний шматок її здоров’я.

– Стабільно худну? Ні. Я просто намагаюся знайти свій дзен із їжею. Його можна знайти тільки коли полюбиш і приймеш себе. Тому що до цього тільки-но прийняла себе. Для себе я “ок” будь-яка. А з їжею прагну до гармонії, і втомилася бути передозником, – зізналася зірка.

Нагадаємо, що раніше Alyona Alyona розповіла про своє бажання. Так, артистка найбільше хоче побути наодинці із самим собою, зосередитися на своїй творчості та дати набагато більше інтерв’ю. Також зірка зробила все, щоб біля її близьких були люди, які готові допомогти у скрутну хвилину.

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