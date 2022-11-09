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Потрібні гроші: Тишкевич змушена виїхати зі свого будинку

9 Листопада 2022, 14:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Потрібні гроші: Тишкевич змушена виїхати зі свого будинку

Акторка Катерина Тишкевич зізналася, що вони з чоловіком, актором Валентином Томусяком змушені з’їхати зі свого нещодавно купленого будинку через фінансові проблеми.

Зірка серіалу Жіночий доктор також повідомила, що продовжить боротьбу зі своєю хворобою за кордоном.

– Ми здали наш будиночок в оренду. Я планую виїхати за кордон і на це потрібні гроші. Робота Валика в інституті ніяк не вивезе мою поїздку, було ухвалено рішення поки виїхати зі свого недавно придбаного будинку. Повномасштабна війна внесла багато коректив до наших планів, і у ваші теж, я знаю, – написала Катерина в Instagram.

Додає, чоловік поки поживе у квартирі, сама вона поїде туди, де тепло.

Зараз дивляться

Нагадаємо, наприкінці червня Катерина повідомила, що вже вісім років бореться із невизначеним діагнозом. Акторка страждає від сильного головного болю.

Лише у жовтні Тишкевич дізналася свій діагноз – соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку. Артистці поставили його в Україні, проте зараз, мабуть, вона продовжить лікування в іншій країні.

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Фото: Катерина Тишкевич

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актриса лікування
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