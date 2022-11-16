Співачка Аліна Гросу знову натякнула на розставання з російським актором Романом Полянським.

В Instagram артистка оприлюднила фото з батьками, зазначивши, що коли вони з тобою в такий час – безцінно. Нагадаємо, нещодавно Гросу зробили операцію.

– Ця мить обіймів вмить зцілює серця… В найщасливішу цю намріяну хвилину, недаремно я живу своє життя, – написала під знімком артистка.

Підписники підтримали Аліну, зазначивши, що батьки найважливіші люди в житті кожного.

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Це точно. Чоловіки приходять і йдуть, а батьки назавжди.

Як добре, коли батьки поруч.

Це правда! Я теж колись переконалася, що потрібна тільки батькам. Вони поруч у найстрашніші часи.

Сім’я це святе і найцінніше, що є в житті. – Пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Романа Полянського вже давно не спостерігається в житті Аліни Гросу, принаймні – в соціальних мережах. До початку повномасштабної війни російський актор часто був присутній в Instagram співачки.

Крім того, Полянський засвітився в РФ на прем’єрі фільму режисера-путініста.