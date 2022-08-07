Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, чому під час повномасштабної війни російський контент досі посідає певні позиції в Україні.

За словами політика, дерусифікація в українській культурі відбувається.

– У наших театрах, закладах культури, виконання того ж самого Чайковського зупинено на сьогодні. І це рішення самих театрів, оскільки в їхню діяльність ми не можемо втручатися. Якщо йдеться про книги, то жодного імпорту російської продукції немає, це сталося де-факто, – зазначив Олександр Ткаченко.

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Також він додав, що останні п’ять місяців в Україні немає російських артистів, які гастролюють.

– Коли ми говоримо про Spotify та інші можливості, де люди можуть завантажувати російську музику, то це існує. Думаю, що це є найбільшим джерелом російськомовного продукту на території України. З цього приводу ми звернулися до великих технологічних гігантів, я радий, що деякі з них відповіли, такі як Netflix, – наголосив політик.

Міністр прокоментував і те, що на деяких платформах транслюється серіал Свати, головний герой якого підтримує війну в Україні.

– Саме тому потрібен закон про медіа та унормована система, яким чином визначаються чорні списки для артистів, і кого саме вони стосуються. Як тільки це буде зроблено, тоді з’являться законні підстави продовжувати роботу щодо акторів. Наразі я не маю законних підстав щось робити, – підсумував Ткаченко.