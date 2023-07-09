Артист Гаррі Стайлс зазнав травми під час концерту у Відні – у музиканта кинули важкий предмет. Це вже не перший артист, який зазнав нападу з боку слухачів за останній час.

Так, на відео можна помітити, як в око Стайлса потрапляє якийсь предмет. У цей час музикант ішов сценою серед своїх фанатів. З ролика видно, що зірці дуже боляче – він підносить руки до обличчя і ледь не падає, але потім ігнорує біль і продовжує концерт.

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Гаррі багато спілкується зі своєю публікою – у музиканта часто кидають квіти та цукерки Skittles, але предмет явно завдав травми.

Цей випадок – лише низка з аналогічних інцидентів з іншими світовими зірками. Найбільше не пощастило Бібі Ріксі – в неї кинули телефоном, після чого їй довелося накласти кілька швів на обличчя.

Після цього в Pink кинули мішечком з прахом покійної матері, а Дрейк майстерно ухилився від телефону фаната.

Артисти почали з цим боротися – наприклад, Адель пригрозила своїм шанувальникам зі сцени з пістолетом у руках. Співачка закликала припинити кидати предмети на сцену, адже це порушує етикет шоу.