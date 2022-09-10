Не всі зірки шоу-бізнесу розпочали свою кар’єру зі сцени чи телебачення. Багато хто з них був успішним спортсменом, проте потім обрав інший шлях.

Наприклад, телеведуча Леся Нікітюк – майстер спорту з плавання, а співачка Санта Дімопулос – майстер спорту зі спортивних бальних танців.

Серед зарубіжних селебриті теж немало тих, хто віддав перевагу шоу-бізнесу. Важко уявити Джейсона Стейтема у складі збірної Великої Британії зі стрибків у воду чи Тіля Ліндеманна в складі збірної Німеччини з плавання, оскільки ми звикли бачити їх в іншій сфері діяльності.

Зараз дивляться

Факти ICTV вирішили скласти добірку спортсменів, які зробили кар’єру в шоу-бізнесі.

Леся Нікітюк

Нині вона – успішна телеведуча, яка раніше подавала великі надії в плаванні. Леся змалку відвідувала тренування і навіть стала майстром спорту.

Колись Нікітюк розповідала, що під час запливу на змаганні зламала палець. Спорт залишила, оскільки зрозуміла – хоче розвиватися в творчості.

Джейсон Стейтем

Той, кого ми звикли бачити у культових зарубіжних фільмах, міг зовсім не збудувати таку успішну акторську кар’єру.

До кіно Джейсон був професійним спортсменом і навіть виступав за збірну Великої Британії зі стрибків у воду протягом 12 років.

Потап

Мало хто знає, але музичний продюсер та виконавець Потап – майстер спорту з водного поло та навіть був капітаном Динамо. Після школи він вступив до Київського університету фізичного виховання, проте все ж віддав перевагу музиці.

Колись артист розповідав, що йому пропонували грати за Іспанію, проте українські тренери бачили його у стартовому складі Динамо.

Тілль Ліндеманн

Фронтмен всесвітньо відомого рок-гурту Rammstein займався плаванням і входив до складу збірної Німеччини на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів.

Колись Тілль зазнав травми живота, після чого вирішив залишити спортивну кар’єру.

Санта Дімопулос

Артистка має звання майстра спорту зі спортивних бальних танців, оскільки з дитинства ними займалася. Також у Санти є титул чемпіона світу з бодибілдингу та фітнесу.

Меттью Перрі

Зірка серіалу Друзі тренувався по 10 годин на день. Він займався великим тенісом. У дитинстві актор посідав призові місця, проте великим спортсменом не став.

Іван Дорн

Співак займався багатьма видами спорту, і в нього безперечно були успіхи. Так, він майстер спорту з вітрильного спорту, кандидат у майстри спорту з бальних танців, а також має другий розряд з плавання та третій дорослий з легкої атлетики.

Колись Дорн розповідав, що до вітрильного спорту любов йому прищепив вітчим.

Звичайно, не всі зірки до успіху в шоу-бізнесі були популярними в іншій галузі. Однак у кожного є минуле та сфери, в яких вони могли б розвиватись, якби не стали артистами.