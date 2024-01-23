Вранці 23 січня Росія завдала ракетного удару по Україні. Є руйнування цивільної інфраструктури в Києві та Харкові – подібні події активно обговорюють у мережі й знаменитості, які закликають світ нам допомогти.

Реакція зірок на ракетний обстріл 23 січня

Ведучий Андрій Бєдняков заговорив про сім’ї пілотів ракетоносців ТУ і МІГів.

– Як же хочеться, щоб родичі всіх пілотів ТУ і МІГів якнайшвидше вдягнули чорні сукні та купили гвоздики, – висловив сподівання шоумен.

Блогерка Аліна Шаманська показала руйнування стадіону Локомотив у Києві – зірка зазначила, що туди возила свого сина на його перші тренування з футболу.

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Актриса Ольга Сумська показала не тільки руйнування в Києві, а й у Харкові після ракетного обстрілу. Ракета буквально знищила багатоповерхову будівлю.

– Повністю знищено під’їзд багатоповерхового будинку в Харкові, – підписала ролик Ольга.

Нагадаємо, що днем раніше зірки вітали українців із Днем Соборності. Наші знаменитості бажали нам усім триматися разом і перемоги над ворогом. Багато хто показав своє традиційне українське вбрання, а інші показали красу нашої країни.