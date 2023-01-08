Актор Тарас Цимбалюк відповів на запитання, що для нього означає кохання і чи вірить він у вічність цього почуття.

Так, зірка серіалу Спіймати Кайдаша вирішив поспілкуватися з підписниками, влаштувавши рубрику Питання-відповідь. Хтось із фоловерів попросив у нього описати значення кохання. Ні для кого не секрет, що актор зараз закоханий – після розлучення він почав будувати стосунки з рестораторкою та дизайнеркою Світланою Готочкіною.

– Коли ти хочеш дихати із нею одним повітрям. Коли ти, не вміючи готувати, встаєш і готуєш їй сніданок. Коли ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає. Виявляється, ти просто не торкався до неї більше хвилини… Коли смієтеся годинами з якихось дурниць, і вони тільки ваші… Коли її постійно хочеш. Коли ти просто дивишся на неї, і твої губи автоматично складаються в усмішку, – сказав Тарас.

Також Цимбалюк наголосив, що вірить у вічне кохання, зазначивши, що 90% успіху закладаються у перші місяці спілкування. Каже, одразу потрібно оцінити, що для вас може бути ключовим, та налагодити обговорення.

Зараз дивляться

– Не варто соромитися ставити важливі запитання, просто будьте собою у становленні цих стосунків… Звичайно, далі корабель, найімовірніше, розгойдуватиметься, але фундамент вже закладений – є міцні кити, на яких ці стосунки побудувалися і їх реально оберігати, – сказав Тарас.