Президент України Володимир Зеленський опублікує збірку своїх військових промов. Це буде певний бойовий клич, що закликає світ висловлюватися і боротися за свободу.

Послання з України включатиме в себе 16 промов, особисто відібраних Зеленським. Вони розкажуть про шлях України з 2019 року, а також допоможуть читачам зрозуміти українців – наші прагнення, принципи та цінності.

До книги також увійде нова передмова, в якій Зеленський розмірковує про те, що він дізнався про себе і Україну з початку конфлікту з Росією.

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Всі доходи від книги, проданої у Великій Британії, будуть передані до фонду United24.

– Підтримка України – це не тренд, мем чи вірусний виклик. Якщо ви хочете зрозуміти, звідки ми, чого хочемо і куди йдемо, вам потрібно більше дізнатися про те, хто ми. Ця книга допоможе вам зробити саме це, – зазначив Володимир Зеленський.

Збірник буде виданий Hutchinson Heinemann з Penguin Random House у Великій Британії, а також в інших країнах, включаючи США, Німеччину, Іспанію та Португалію.

– За останні сім місяців виступи президента Зеленського стали об’єднуючим гаслом для всіх, кому небайдуже майбутнє демократії. Це честь усього життя -допомогти йому поділитися своїм посланням зі світом, – сказав редакційний директор Hutchinson Heineman Роуен Борхерс.

Послання з України буде опубліковане 24 листопада.