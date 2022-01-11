Радянська та російська акторка Олена Проклова вийшла на зв’язок після госпіталізації. За словами артистки, її життя у безпеці, їй нічого не загрожує.

Проклова сказала, що сподівається одужати та повністю відновитися до кінця лютого. Також 68-річна артистка зазначила, що має найкращий варіант інсульту зі всіх можливих, оскільки в неї не пошкоджені рухові чи розумові функції. Про це повідомляють росЗМІ.

– У мене пошкоджений мозочок – вестибулярний апарат. Тобто мене весь час нудить, кружляє, мотає з боку в бік. Мені будуть ставити стент на початку лютого, обіцяю, що до кінця лютого я вже буду цілковито здоровою, – сказала Проклова.

10 січня стало відомо, що Олену Проклову госпіталізували в Москві з інсультом. Акторку доставили до медичного закладу з сильним запамороченням та підвищеним тиском.

Спочатку артистка перебувала в реанімації, її стан оцінювали як середньої тяжкості.

Олена Проклова – відома радянська акторка. Вперше в кіно вона дебютувала у фільмі Дзвонять, відкрийте двері. Всесоюзну популярність акторка здобула після виходу в 1975 році картини Єдина… .

Олена тричі була заміжня, у неї двоє дітей — доньки Аліна та Поліна, та одна онука. Найтриваліший шлюб Проклової тривав 30 років із бізнесменом Андрієм Тришиним.