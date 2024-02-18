Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про ритуали, які допомагають їй справлятися з негативними емоціями.

Як Маша Єфросиніна справляється зі смутком

У сториз в Instagram телеведуча зізналася, що навчилась “товаришувати” зі смутком.

Раніше від негативних емоцій Єфросиніну рятував перегляд серіалів під ковдрою, однак зараз вона має інші ритуали. Це, зокрема, приготування їжі, прогулянки на свіжому повітрі з музикою чи аудіокнигами, медитація та лазня.

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– До великої війни мене рятували три дні під ковдрою з серіалами. Останні два роки я тих три дні вирішила замінювати діями: вдаватися до справ, які мене відволікають тим, що приносять суто задоволення. Так я навчилася готувати, стала регулярно ходити 10 тис. кроків з музикою або аудіокнигами у вухах, медитувати раз на день та раз на тиждень паритися в лазні так, щоб стара шкіра злізла, а нова окрилювала, – поділилась Маша.

Також Єфросиніна показала, як занурюється у холодний Дніпро після того, як розпарила тіло у лазні. За словами телеведучої, хоч на вулиці був 1°C, вода відчувалася як – 100°C.