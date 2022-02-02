Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Попри вибачення: Вупі Голдберг усунули від участі в шоу через слова про Голокост

2 Лютого 2022, 12:17
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Вупи Голдберг
Джерело: Depositphotos

Американську акторку та телеведучу Вупі Голдберг усунули від участі в ток-шоу The View через її висловлювання про Голокост.

Президент телеканалу ABC News Кім Годвін зазначив, що усунення є тимчасовим і націлене на те, щоб телеведуча подумала про наслідки своїх коментарів. Він додав, що позиція Голдберг не відповідає політиці їхньої компанії.

– Я усуваю Вупі Голдберг на два тижні за її неправильні та образливі коментарі. Хоча Вупі вибачилася, я попросив її подумати над наслідками її коментарів. Вся організація ABC News солідарна з нашими єврейськими колегами, друзями, сім’єю та громадами, – заявив Кім Годвін.

Президент телеканалу також висловив розчарування, що інцидент з акторкою відбувся незадовго після того, як він похвалив команду за “доброту, прозорість, розуміння, дисципліну та повагу до людей”.

Нагадаємо, що 31 січня в шоу The View на телеканалі ABC Вупі Голдберг потрапила у скандал, сказавши, що Голокост не пов’язаний із расою.

Це сталося під час обговорення рішення Ради з освіти штату Теннессі про вилучення зі шкільної програми графічного роману Маус, який розповідає про жахіття Голокосту.

За словами телеведучої, Голокост – це жорстокість людини щодо іншої людини. Після різкої реакції світу на Вупі Голдберг, їй довелося вибачитися за свої слова.

Читайте також:
Попри вибачення: Вупі Голдберг усунули від участі в шоу через слова про ГолокостВупі Голдберг заразилася коронавірусом – акторка у групі ризику

Джерело
The Hollywood Reporter
Теги
Голокост
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь