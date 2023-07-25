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Попри спростування: у РФ не припиняють говорити про візит Джонні Деппа

25 Липня 2023, 15:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джонни Депп
Джерело: Depositphotos

У Росії продовжують поширювати інформацію про нібито приїзд голлівудського актора Джонні Деппа до країни-агресора.

Представники російського гурту Яморе, які раніше заявили, що зірка запише з ними трек, розкрили дату його візиту.

– Минулого тижня був відеодзвінок із командою Джонні Деппа. Дата, коли планується приїзд, – 10 листопада, запис треку – 12 листопада і в наступні вихідні, – заявили в колективі.

З якою метою росЗМІ поширюють цю інформацію – невідомо, адже раніше у Джонні Деппа відхрестилися від поїздки до РФ. Директор його кінокомпанії Стівен Дойтерс заявив, що жодних візитів до країни-агресора не буде.

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Ба більше, раніше також була інформація про те, що Джонні Депп звернувся до росіян перед прем’єрою фільму Жанна Дюбаррі з його участю. Однак відео було знято не для них, а для глобального релізу стрічки.

Теги
Джонні Депп Росія
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