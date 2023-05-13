Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Музика

Попри скандал: Руслана з’явилась у фіналі Євробачення 2023

14 Травня 2023, 01:41
Валентина Чорна редакторка стрічки
Руслана, Євробачення 2023

Українська співачка Руслана з’явилась у фіналі Євробачення 2023. Артистку показали у ролику, який був знятий у Києві.

Відео, в якому взяла участь перша переможниця Євробачення від України, символічно єднає Київ та Ліверпуль.

Виступ Руслани відображав цьогорічну тему пісенного конкурсу – Об’єднані музикою.

Руслана, Євробачення 2023

Нагадаємо, що у мережі активно обговорювали питання участі Руслани у Євробаченні 2023.

Ще 30 квітня креативний директор цьогорічного конкурсу Герман Нєнов заявив, що Руслана виступить на Євробаченні 2023 з особливою місією.

Згодом менеджерка співачки Яна Прядко спростувала цю заяву. Як виявилось, виступ Руслани на Євробаченні так і не запланували.

Натомість у фіналі конкурсу наживо взяли участь Тіна Кароль, Джамала, Вєрка Сердючка, гурти Go-A та Kalush Orchestra.

Зазначимо, що у 2004 році Руслана здобула перемогу у музичному конкурсі, виконавши пісню Wild Dances. Тоді артистка отримала 280 балів.

Читайте також:
Євробачення 2023Євробачення 2023: результати голосування у фіналі

Теги
Євробачення Руслана
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь