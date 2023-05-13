Українська співачка Руслана з’явилась у фіналі Євробачення 2023. Артистку показали у ролику, який був знятий у Києві.

Відео, в якому взяла участь перша переможниця Євробачення від України, символічно єднає Київ та Ліверпуль.

Виступ Руслани відображав цьогорічну тему пісенного конкурсу – Об’єднані музикою.

Нагадаємо, що у мережі активно обговорювали питання участі Руслани у Євробаченні 2023.

Ще 30 квітня креативний директор цьогорічного конкурсу Герман Нєнов заявив, що Руслана виступить на Євробаченні 2023 з особливою місією.

Згодом менеджерка співачки Яна Прядко спростувала цю заяву. Як виявилось, виступ Руслани на Євробаченні так і не запланували.

Натомість у фіналі конкурсу наживо взяли участь Тіна Кароль, Джамала, Вєрка Сердючка, гурти Go-A та Kalush Orchestra.

Зазначимо, що у 2004 році Руслана здобула перемогу у музичному конкурсі, виконавши пісню Wild Dances. Тоді артистка отримала 280 балів.