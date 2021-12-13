Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 79 премії Золотий глобус.

Голлівудська асоціація іноземної преси раніше зазнала сильної критики. Претензій їм викотили цілий список. Почалося з того, що в організації приблизно 100 осіб, серед яких немає жодного чорношкірого. Також звинувачення стосувалися дорогих подарунків, які можуть отримувати члени асоціації, а це, мовляв, може вплинути на кінцевий результат. Різні кіностудії та критики закликали бойкотувати премію, доки вона не виправиться.

У результаті все дійшло до того, що NBC скасувала телетрансляцію 2022 року.

Такий сплеск негативу сколихнув Голлівудську асоціацію іноземної преси. Вони розширили свої лави, оновили статут, заборонили подарунки, обмежили оплачувані подорожі.

Поки в асоціації розраховують провести премію у форматі, який ми бачили раніше. Проте без оновлень не обійдеться. Хоча традиційно лауреатів оголошуватимуть інші знаменитості.

До речі, оголошував номінантів на премію Золотий глобус 2022 року популярний виконавець Снуп Дог.

Список номінантів премії Золотий глобус 2022:

Найкращий фільм – драма:

Белфаст

Кода

Дюна

Король Річард

У руках пса

Найкращий фільм (мюзикл або комедія):

Сірано

Не дивись вгору

Піца з лакричником

Тік, тік… БУМ!

Вестсайдська історія

Найкращий актор у драматичному фільмі:

Бенедикт Камбербетч – У руках пса

Вілл Сміт – Король Річард

Дензел Вашингтон – Трагедія Макбета

Махершала Алі – Лебедина пісня

Хав’єр Бардем – Бути Рікардо

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:

Джессіка Честейн – Очі Теммі Фей

Олівія Колман – Втрачена дочка

Ніколь Кідман – Бути Рікардо

Леді Гага – Дім Гуччі

Крістен Стюарт – Спенсер

Найкращий актор у фільмі (мюзиклі чи комедії):

Леонардо Ді Капріо – Не дивись вгору

Пітер Дінклейдж – Сірано

Ендрю Гарфілд – Тік, тік… БУМ!

Купер Хоффман – Піца з лакричником

Ентоні Рамос – На висотах Нью-Йорка

Найкраща жіноча роль у фільмі (мюзиклі чи комедії):

Алана Хаїм – Піца з лакричником

Дженніфер Лоуренс – Не дивись вгору

Емма Стоун – Круелла

Рейчел Зеглер – Вестсайдська історія

Маріон Котіяр – Аннет

Найкращий актор другого плану:

Бен Аффлек – Ніжний бар

Джеймі Дорнан – Белфаст

Кіаран Хайндс – Белфаст

Трой Коцур – Кода

Коді Сміт-Макфі – У руках пса

Найкраща жіноча роль другого плану:

Катріна Балф – Белфаст

Аріана ДеБоуз – Вестсайдська історія

Кірстен Данст – У руках пса

Онжаню Елліс – Король Річард

Рут Негга – Проповідник

Список номінантів премії Золотий глобус 2022 (телебачення):

Найкращий телесеріал (мюзикл або комедія):

Велика

Хитрощі

Вбивства в одній будівлі

Пси в резервації

Тед Лассо

Найкраща роль актора в телесеріалі (мюзиклі чи комедії):

Ентоні Андерсон – Чорна комедія

Ніколас Холт – Велика

Стів Мартін – Вбивства в одній будівлі

Мартін Шорт – Вбивства в одній будівлі

Джейсон Судейкіс – Тед Лассо

Найкраща роль актриси в телесеріалі (мюзиклі чи комедії):

Ханна Айнбіндер – Хитрощі

Ель Фаннінг – Велика

Ісса Рей – Біла ворона

Трейсі Елліс Росс – Чорна комедія

Жан Смарт – Хитрощі

Найкраща роль актора у драматичному серіалі:

Брайан Кокс – Спадкоємці

Біллі Портер – Поза

Джеремі Стронг – Спадкоємці

Омар Сі – Люпін

Лі Чжон Чже – Гра в кальмари

Найкраща роль актриси у драматичному серіалі: