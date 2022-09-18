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Понад 500 тис. грн за коледж: Полякова показала, де навчаються її доньки

18 Вересня 2022, 18:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Понад 500 тис. грн за коледж: Полякова показала, де навчаються її доньки
Джерело: Оля Полякова

Співачка Оля Полякова показала, як її доньки облаштувалися в Лондоні, куди вона відправила їх навчатися.

Артистка показала гуртожиток 17-річної Марії, яка вступила до музичного університету BMus.

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– Маруся в гуртожитку. Все чистенько, добре. Боже, дитина сама житиме. Кухня на шість кімнат, – написала Полякова в Instagram-stories.

За даними відкритих джерел університету, вартість навчання за рік за програмою BMus становить 12,5 тис. фунтів стерлінгів (близько 559 тис. грн). Однак, це приблизна ціна.

Показала Оля й школу молодшої Аліси. Там дівчинка й житиме.

Раніше Полякова говорила, що їм зробили гарну знижку, як українцям. Також співачка розповідала, що молодша донька не хотіла їхати від мами, проте та пояснила дівчинці, що зараз так краще.

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