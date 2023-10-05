Лауреат Нобелівської премії з фізики – дослідник угорського походження Ференц Крауш віддасть свої призові гроші на благодійність. Понад $300 тис. піде на допомогу українцям.

Нобелівська премія цього року становить 11 млн шведських крон ($995 тис.). Її розділили на трьох переможців, а тому кожному дісталася рівна частина.

Для Ференца стало величезним сюрпризом отримати премію для найвидатніших учених, він подякував своїм першим двом колегам за цю честь і за те, що розділили з ним виграш. Науковець зазначив, що спрямував фінансову частину виграної ним премії на благодійність – на користь українців. Про це пише Portfolio.

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Крауш вирішив підтримати проєкти місцевих спільнот на території України. Вони допомагають здійснювати діяльність, яка задовольняє нагальні потреби громадян нашої країни.

3 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики. Вчені П’єр Агостіні, Ференцо Крауз і Анні Льюньє отримали премію “за експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії”.