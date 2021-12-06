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Понад 12 млн підписників за добу: учасники BTS зареєструвалися в Instagram

6 Грудня 2021, 19:05
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
BTS
Джерело: Getty Images

Учасники південнокорейського гурту BTS зареєструвалися у соціальній мережі Instagram.

Менше ніж за добу на сторінки музикантів підписалося понад 12 млн користувачів, хоча артисти встигли опублікувати лише кілька фото.

Спочатку не всі користувачі мережі повірили у справжність профілів через дивні нікнейми музикантів. Очевидно, псевдоніми, які могли б використати учасники BTS вже зайняті фан-сторінками.

  • Чому вони мають вигляд фан-сторінок?
  • У BTS нікнейми як у звичайних фан-сторінок. Це точно не мем, ми не спимо?
  • Вони, ймовірно, фейкові. Не схожі на реальні.
  • Я настільки сильно випала з життя, що BTS вже дійшли до особистих акаунтів в Instagram? – пишуть у мережі.

Поруч із назвою кожного акаунта в Instagram є синя галочка, яка означає, що профіль підтверджений.

За кілька годин до появи акаунтів стало відомо, що учасники BTS беруть музичну паузу. За словами менеджменту, хлопцям потрібен відпочинок, щоб перезавантажитись та надихнутися на нові успіхи.

У грудні гурт завершує заплановані виступи та йде у безстрокову відпустку. Шанувальники стурбовані, щоб це не означало кінець існування популярного колективу.

Нещодавно гурт BTS записав кліп у штаб-квартирі ООН. Ролик на пісню Permission to Dance набрав понад 45 млн переглядів на YouTube і побив рекорд на офіційному каналі організації.

За кількістю переглядів кліп обійшов відео зі зверненнями Емми Вотсон і Леонардо ДіКапріо.

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Теги
BTS , Instagram
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