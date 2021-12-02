Помічник режисера фільму Іржа Дейв Холлс підтвердив слова Алека Болдвіна про те, що він не натискав на курок пістолета, з якого застрелив оператора українського походження Галину Гатчинс. Про це заявила адвокат Холлса, розкривши подробиці того злощасного дня.

– Він сказав мені з першого дня, коли я зустріла його, що Алек не натиснув на курок. Його палець ніколи не торкався спускового гачка, – заявила адвокат Холлса Ліза Торрако під час телевізійного шоу Доброго ранку, Америко.

Ліза додала, що її клієнт вважає цю жахливу ситуацію чистою випадковістю, а також осічкою.

На початку грудня Алек Болдвін дав інтерв’ю американському телеканалу ABC, де заявив, що не натискав на спусковий курок револьвера. Актор також не знає, як бойовий патрон потрапив на знімальний майданчик — його хтось підклав.

Нагадаємо, у листопаді на знімальному майданчику фільму Іржа зазнала поранення Галина Гатчинс. Її вертольотом доправили до лікарні в місті Альбукерке, але там вона померла.

Проти Алека Болдвіна та знімальної групи фільму подали судовий позов. Відомо, що знімання картини було припинено на час розслідування. Актор зізнався, що працює зі слідством та допомагає сім’ї загиблої.