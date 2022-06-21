Зірка американського шоу X Factor Том Манн заявив, що його наречена померла у день їхнього весілля. У нього залишився восьмимісячний син, заради якого він пообіцяв не падати духом.

Про трагедію учасник гурту Stereo Kicks розповів у Instagram.

Причина смерті коханої невідома – Данієла не мала проблем зі здоров’ям. Пара нещодавно повернулася з відпустки, після чого вирішили узаконити свої стосунки.

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– Не можу повірити, що пишу ці слова, але моя дорога Дені – мій найкращий друг, моє все і навіть більше, кохання всього мого життя – померла рано вранці в суботу, 18 червня. Те, що мало стати найщасливішим днем ​​у нашому житті, закінчилося незворотним горем, – заявив Том.

Музикант додав, що вони так і не змогли прийти до вівтаря, озвучити клятви та станцювати перший танець.

– Я носитиму це кільце на знак моєї безумовної любові до тебе. Я зовсім розбитий, намагаючись упоратися з цим, і не знаю, куди йти далі. Але потрібно використати всю силу, яку я можу зібрати для нашого маленького хлопчика, і зроблю все, щоб виховати Боуї саме так, як ми завжди хотіли, – заявив музикант.

Відомо, що пара зустрічалася з 2015 року, і вже у 2019 році оголосили про заручини.

Остання публікація в Instagram дівчини – фото з відпустки пари на Сардинії.