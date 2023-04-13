У віці 93 років померла модель Мері Куант, яка створила мініспідниці. Про це повідомила її сім’я. Близькі Мері заявили, що вона пішла в оточенні близьких, у своєму будинку у Великій Британії.

Куант була однією з найвпливовіших фігур в індустрії моди 1960-х років. Її праці зробили моду доступною для широких мас – мініспідниці після показів у 60-х почали використовувати повсюдно. Мері також була однією з перших, хто почав використовувати синтетичну тканину в одязі.

На смерть Куант відреагувала і колишня головна редакторка британського Vogue Александра Шульман.

– Померла дама Мері Куант. Лідерка не тільки в моді, а й у жіночому підприємництві – провидиця, яка була значно більше, ніж просто чудова стрижка, – заявила Александра.

RIP Dame Mary Quant. A leader of fashion but also in female entrepreneurship- a visionary who was much more than a great haircut — Alexandra Shulman (@AShulman2) April 13, 2023

Мері була дочкою двох валлійських вчителів, але народилася в Лондоні 1930 року. Уже через 20 років вона отримала диплом з художньої освіти – у коледжі зустріла свого чоловіка, з яким вони заснували бренд Bazaar. Пара прожила разом до його смерті 1990 року, у них був спільний син Орландо, який народився 1970 року.

Нещодавно наш світ покинула ще одна зірка минулого століття – 10 квітня помер гітарист ABBA Лассе Велландер. Йому було 70 років. Причиною смерті став рак, музикант він пішов в інший світ в оточенні своїх рідних і близьких.