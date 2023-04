У віці 93 років померла модель Мері Куант, яка створила мініспідниці. Про це повідомила її сім’я. Близькі Мері заявили, що вона пішла в оточенні близьких, у своєму будинку у Великій Британії.

Куант була однією з найвпливовіших фігур в індустрії моди 1960-х років. Її праці зробили моду доступною для широких мас – мініспідниці після показів у 60-х почали використовувати повсюдно. Мері також була однією з перших, хто почав використовувати синтетичну тканину в одязі.

На смерть Куант відреагувала і колишня головна редакторка британського Vogue Александра Шульман.

RIP Dame Mary Quant. A leader of fashion but also in female entrepreneurship- a visionary who was much more than a great haircut

— Alexandra Shulman (@AShulman2) April 13, 2023