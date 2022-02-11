Російська акторка Євгенія Брік померла у віці 40 років. Зірка довгий час хворіла, проте публічно не розповідала про проблеми зі здоров’ям.

Трагічну новину повідомила її подруга та журналістка Катерина Гордєєва на особистій сторінці у Facebook.

– Одна з найкрасивіших, веселих та тих, хто вірить у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці, – написала Катерина.

Євгенія Брік народилася у 1981 році у Москві. У 2004-му вона закінчила Російську академію театральних мистецтв (ДІТІС), де навчалася у Олександра Збруєва.

Акторка стала відомою завдяки ролям у фільмах Стиляги, Географ глобус пропив, Одеса, серіалам Відлига, Оптимісти, Садове кільце, Романови, Адаптація та іншим.

Євгенія Брік була одружена з режисером Валерієм Тодоровським. Вони разом виховували дочку Зою.

Нещодавно стало відомо про смерть Бетті Девіс – новаторки музичного стилю фанк та дружини легендарного джазового музиканта Майлза Девіса. Їй було 77 років. Співачка померла в середу, 9 лютого. Смерть Бетті настала через природні причини.