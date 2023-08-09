Померла народна артистка СРСР Віра Васильєва. Їй було 97 років.

Новину про смерть акторки повідомив театр, у якому вона служила. Причина смерті невідома.

Віра Васильєва народилася 30 вересня 1925 року. У 1945 році дебютувала в кіно Близнюки, а вже через два роки зіграла свою першу велику роль.

Фільмографія Васильєвої налічує понад 40 картин, серед яких такі як Весілля з посагом, Зірка екрану, Неповнолітні, Карнавал, Люди моєї долини тощо.

Крім того, Васильєва багато грала в театрі, і робила це майже до останнього. Вона також є автором трьох книг-мемуарів.

Чоловік у Віри був один – актор Володимир Ушаков. У шлюбі з ним вона прожила 55 років. Дітей у них не було.