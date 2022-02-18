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Помер зірка фільму Весна на Зарічній вулиці Геннадій Юхтін

18 Лютого 2022, 10:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Помер зірка фільму Весна на Зарічній вулиці Геннадій Юхтін

Помер радянський та російський актор Геннадій Юхтін. Артисту було 89 років.

Сумну новину вранці, 18 лютого, повідомили представники Спілки кінематографістів Росії. Акторові через півтора місяці, 30 березня, виповнилося б 90 років.

Останнім часом актор часто хворів і кілька разів опинявся на лікарняному ліжку. Так, наприкінці січня Юхтіну погіршало і близькі наполягли на тому, щоб його госпіталізували. Медичні працівники діагностували в зірки фільму Весна на Зарічній вулиці коронавірус.

Як повідомляють росЗМІ, після того, як Геннадій відчув себе краще – відпросився додому, проте це було помилкою. За кілька днів артиста знову госпіталізували, після чого його не стало.

Геннадій Юхтін народився 30 березня 1932 року. У 10 років він залишився без батьків, тож потрапив до дитячого будинку. Там одна з виховательок зацікавила своїх вихованців художньою самодіяльністю. Тоді майбутній актор серйозно захопився театром.

Серед робіт, завдяки яким актор став відомим і запам’ятався телеглядачам, – Чужа рідня (1955), Справа Рум’янцева (1955), Весна на Зарічній вулиці (1956), Балада про солдата (1959), Акваланги на дні (1966), Невловимі месники ( 1966), Брати Карамазови (1969), Про друзів-товаришів (1970) тощо.

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Теги
Актор , Смерть
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