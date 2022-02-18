Помер радянський та російський актор Геннадій Юхтін. Артисту було 89 років.

Сумну новину вранці, 18 лютого, повідомили представники Спілки кінематографістів Росії. Акторові через півтора місяці, 30 березня, виповнилося б 90 років.

Останнім часом актор часто хворів і кілька разів опинявся на лікарняному ліжку. Так, наприкінці січня Юхтіну погіршало і близькі наполягли на тому, щоб його госпіталізували. Медичні працівники діагностували в зірки фільму Весна на Зарічній вулиці коронавірус.

Як повідомляють росЗМІ, після того, як Геннадій відчув себе краще – відпросився додому, проте це було помилкою. За кілька днів артиста знову госпіталізували, після чого його не стало.

Геннадій Юхтін народився 30 березня 1932 року. У 10 років він залишився без батьків, тож потрапив до дитячого будинку. Там одна з виховательок зацікавила своїх вихованців художньою самодіяльністю. Тоді майбутній актор серйозно захопився театром.

Серед робіт, завдяки яким актор став відомим і запам’ятався телеглядачам, – Чужа рідня (1955), Справа Рум’янцева (1955), Весна на Зарічній вулиці (1956), Балада про солдата (1959), Акваланги на дні (1966), Невловимі месники ( 1966), Брати Карамазови (1969), Про друзів-товаришів (1970) тощо.