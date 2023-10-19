Американський актор італійського походження Берт Янг помер. Йому було 83 роки.

Із життя зірка фільмів франшизи Роккі пішов 8 жовтня в Лос-Анджелесі. Про це розповіла його донька Енн Мореа. Причина смерті невідома.

Берт Янг знявся в понад ніж 160 фільмах і на телебаченні. Він часто грав боса мафії, вуличного детектива або пошарпаного робітника.

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Незважаючи на те, що актор був морським піхотинцем і професійним боксером, один із викладачів акторської майстерності називав його бібліотекою емоцій.

Перші ролі Берт зіграв у таких фільмах, як Банда, що не вміє стріляти, На тому боці 110-ї вулиці та Китайський квартал. Потім він здобув роль у стрічці Роккі, де зіграв персонажа Полі Пенніно. Ця роль принесла йому номінацію на премію Оскар.

Колега Янга за фільмом Роккі – актор Сильвестр Сталлоне вже відреагував на його смерть. Він зазначив, що Берт був його другом і неймовірною людиною, якої йому не вистачатиме.

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