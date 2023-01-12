Помер легендарний британський гітарист-віртуоз Джефф Бек. Йому було 78 років.
Музикант пішов з життя 10 січня. Причина смерті – бактеріальний менінгіт. Про це стало відомо з його сторінки в Instagram.
– Від імені сім’ї з глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Джеффа Бека. Несподівано захворівши на бактеріальний менінгіт, він мирно помер, це сталося 10 січня, – йдеться в повідомленні.
Реакція зірок на смерть Джеффа Бека
На смерть гітариста вже відреагували колеги, висловивши свій жаль у коментарях.
- Джеффе, ти був найкращим, мій друже. Дякую тобі за все. Спочивай з миром, – написав британський співак та автор пісень Род Стюарт.
- Так сумно, – написав клавішник-віртуоз Джордан Рудес.
- Ми втратили героя, – написав бас-гітарист Ніккі Сікс.
- Дякую за все. Ти мене так надихав! Так сумно втрачати ще одного великого, – написав учасник британського поп-рок-гурту McFly Денні Джонс.
- Маестро. Мої співчуття рідним та близьким, – написав іспанський актор Алекс Гонсалес.
Коротка біографія Джеффа Бека
Джефф Бек семиразовий володар Греммі. На початку своєї кар’єри він грав у рок-гурті The Yardbirds. У 1967 році організував власний колектив The Jeff Beck Group. Згодом виступав сольно, а також співпрацював із іншими виконавцями як запрошений музикант.
Творчість Бека вплинула на такі стилі рок-музики, як блюз-рок, хард-рок, фьюжн тощо.
Він також брав участь у записі першого альбому Джона Бон Джові – у 1990 році.
На рахунку Бека понад 10 студійних альбомів.