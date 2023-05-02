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Помер дизайнер із РФ Валентин Юдашкін – йому було 59 років

2 Травня 2023, 13:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Валентин Юдашкин

Російський модельєр Валентин Юдашкін помер. Йому було 59 років.

Останні роки свого життя Юдашкін боровся з онкологією – з 2016 року. Ймовірно, причиною смерті стала саме вона, однак офіційної поки що невідомо. Про смерть модельєра повідомляють росЗМІ.

Незважаючи на важку недугу, модельєр працював до останнього, хоч останніми роками і не був надто активним.

Варто відзначити і той факт, що в березні 2022 року Юдашкін хотів брати участь у Тижні моди в Парижі у форматі онлайн, проте організатори виключили його з програми, оскільки він не виступив проти повномасштабної війни в Україні.

Також у 2008 році Юдашкін був одним із головних дизайнерів парадної уніформи російської армії.

У модельєра залишилися дружина Марина, дочка Галина і троє онуків – Анатолій, Аркадій і Агата.

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Фото: Валентин Юдашкін

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Дизайнер Смерть
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