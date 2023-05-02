Російський модельєр Валентин Юдашкін помер. Йому було 59 років.

Останні роки свого життя Юдашкін боровся з онкологією – з 2016 року. Ймовірно, причиною смерті стала саме вона, однак офіційної поки що невідомо. Про смерть модельєра повідомляють росЗМІ.

Незважаючи на важку недугу, модельєр працював до останнього, хоч останніми роками і не був надто активним.

Варто відзначити і той факт, що в березні 2022 року Юдашкін хотів брати участь у Тижні моди в Парижі у форматі онлайн, проте організатори виключили його з програми, оскільки він не виступив проти повномасштабної війни в Україні.

Також у 2008 році Юдашкін був одним із головних дизайнерів парадної уніформи російської армії.

У модельєра залишилися дружина Марина, дочка Галина і троє онуків – Анатолій, Аркадій і Агата.

Фото: Валентин Юдашкін