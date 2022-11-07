Режисер Чорної пантери Раян Куглер поділився останньою розмовою з актором Чедвіком Боузманом перед його смертю.

Курлег згадав, як дзвонив Чедвіку поцікавитися, чи не хоче він прочитати сценарій фільму Чорна пантера: Ваканда назавжди до того, як до нього внесуть правки.

– То був останній раз, коли ми розмовляли. Він помер, можливо, через кілька тижнів після того, як я закінчив, – згадує Раян.

Режисер сказав, що покійний актор відмовився читати сценарій продовження фільму, заявивши, що не хоче заважати нотаткам студії.

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– Згодом я дізнався, що він був надто втомленим, щоб щось читати, – наголосив Раян.

Додає, не хотів вірити в смерть Чедвіка, оскільки він був унікальною людиною.

Нагадаємо, Чедвік Боузман помер у серпні 2020 року. Причина смерті – рак товстої кишки, який у актора діагностували у 2016 році.

Хвороба прогресувала до четвертої стадії, доки забрала життя зірки.