19 листопада пішов з життя артист українського театру і кіно Георгій Морозюк.

77-річний митець помер від коронавірусної хвороби в реанімації в центральній міській лікарні Рівного. У клініці він був у вкрай важкому стані, і лікарі боролися за життя пацієнта до останнього.

Про смерть народного артиста України повідомили на сайті Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру.

– У нас втрата. Дорогі глядачі. Нам бракує слів… наш Георгій Іванович Морозюк, народний артист України відійшов на Небеса, – йдеться в публікації.

Морозюка називали королем сцени, але крім блискучої роботи театральним актором, за свою кар’єру він також знявся в понад 30 знакових українських фільмах, як-от Голод-33, Вінчання зі смертю, Гетьманські клейноди, Чорна рада, Нескорений, Залізна сотня та багато інших.

Біографія актора Георгія Морозюка

Актор народився 15 квітня 1944 року в селі Ступно Рівненської області. Був шостою дитиною у багатодітній сім’ї. У 13 років втратив батька.

Навчався у Ступнівській десятирічній школі. Після закінчення школи та служби в арміїі вступив до Київської театральної студії театру ім. Івана Франка. В студентські роки в Києві знімається в одному із фільмів режисера Гайдая. Відтоді й почалося його професійне акторське життя.

З 1967 до 1997 року виходив на сцену Львівського обласного драматичного театру в Дрогобичі. Він зіграв сотні ролей як української, так і зарубіжної класичної драматургії.

У 1993 році отримує звання народного артиста України.

З 1997 року працював на сцені Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру разом зі своєю дружиною Емілією.

Широку популярність як кіноактор він отримав після виходу на екрани в 1982 році картини режисера Володимира Денисенка Високий перевал, де він грав роль негативного персонажа Юзя.

Також Георгій Іванович знімався у таких відомих режисерів, як Микола Мащенко та Юрій Іллєнко.

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Джерело: Рівненський академічний український музично-драматичний театр