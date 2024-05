Поляки закликали не голосувати за Україну на Євробаченні через кофту Jerry Heil

Жителі Польщі закликають не голосувати за артистку Jerry Heil на Євробаченні 2024 через кофту з написом Banderaciaga. Українку звинувачують у підтримуванні культу Бандери.

Так, у TikTok співачка опублікувала відео, де вона співає пісню Teresa & Maria в зеленій кофті з чорними написами Banderaciaga. Ролик викликав шквал обурення – в основному, у користувачів мережі з Польщі.

Вони залишили гнівні коментарі під цим постом і закликали не голосувати за українку на конкурсі:

Навіть публічні особи відреагували на скандал – польська політична діячка Анна-Марія Жуковська написала в X, що подібні кроки можуть відштовхнути Україну від ЄС.

No i głosu na Ukrainę tym razem nie oddam.

Jeżeli Ukraina będzie szła w swojej polityce historycznej w promowanie akurat Bandery, to zniechęci do siebie Europę, która zdanie o hitlerowskich kolaborantach ma jednoznaczne (tak, tak, Brygado Świętokrzyska). Nacjoultrasom mówię nie! https://t.co/McksMjfbV2

— Anna-Maria Żukowska ????????‍♀️ (@AM_Zukowska) May 7, 2024