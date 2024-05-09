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Поляки закликали не голосувати за Україну на Євробаченні через кофту Jerry Heil

9 Травня 2024, 10:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Jerry Heil
Джерело: Jerry Heil

Жителі Польщі закликають не голосувати за артистку Jerry Heil на Євробаченні 2024 через кофту з написом Banderaciaga. Українку звинувачують у підтримуванні культу Бандери.

Скандал із Jerry Heil і кофтою Banderaciaga

Так, у TikTok співачка опублікувала відео, де вона співає пісню Teresa & Maria в зеленій кофті з чорними написами Banderaciaga. Ролик викликав шквал обурення – в основному, у користувачів мережі з Польщі.

@jerryheil Трек продовжує виводити нас у світові чарти???????? яку частину найчастіше наспівуєте? #jerryheil ♬ Teresa and Maria – Jerry Heil

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Вони залишили гнівні коментарі під цим постом і закликали не голосувати за українку на конкурсі:

  • Я сподіваюся, що польське журі візьме до уваги напис на цій толстовці, коли виставлятимуть оцінки під час фіналу.
  • Чому ми їм допомагаємо.
  • Цікаво, чому вона не виступає на Євробаченні в цій ганчірці?
  • У мене навіть немає слів, що я відчуваю, коли бачу це.

Навіть публічні особи відреагували на скандал – польська політична діячка Анна-Марія Жуковська написала в X, що подібні кроки можуть відштовхнути Україну від ЄС.

– Якщо Україна просуватиме Бандеру у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має однозначну думку про нацистських колабораціоністів. Націоналістам я кажу ні! – заявила чиновниця.

Утім, скандал не скасовує того факту, що Jerry Heil і Alyona Alyona виступлять у фіналі Євробачення 2024 11 травня. Наші артистки виступили 7 травня у півфіналі, й здобули можливість виграти конкурс.

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