Політ на Місяці, Сердючка та повернення легенди: чим здивує Дизель Шоу в новорічну ніч

Найкраще гумористичне шоу країни Дизель Шоу знову порадує своїх глядачів новорічним масштабним концертом. Минулого року команда буквально “розірвала” всі телевізійні рейтинги та рішуче налаштована побити власний рекорд.

‒ У нас буде купа несподіваних фішок. По-перше, абсолютно нові номери, написані спеціально на новорічні та актуальні теми. Ми завжди оперативно реагуємо на всі наші реалії та “вдаряємо” по них жартами, – розповідає шеф-редактор Дизель Студіо Олексій Бланар.

Причому цей удар настільки потужний, що з одного жарту вбиває сміхом наповал. Ми не голослівні – нам не дадуть збрехати глядачі, які були присутні 4 грудня у Палаці Україна на телезйомці цього концерту. Сміх у залі не вщухав усі 5 годин!

А тепер перші ексклюзивні подробиці того, що ми всі з вами побачимо у новорічному Дизелі Шоу. Почнемо, мабуть, з відкриття, адже воно заслуговує взагалі на окрему розмову.

Наші актори стали героями справжнього мюзиклу. А Вікторія Булітко вперше виконає буквально запаморочливий трюк. У новорічному концерті їй довелося піднятися на висоту 7 метрів над сценою на величезному Місяці.

– Я пережила шок. І зрозуміла, що боюсь висоти. Я усвідомила це там, сидячи на цьому величезному Місяці, ‒ затискаючи руки від страху, що ще не минув, ділилася актриса одразу ж після першої репетиції.

За задумом, конструкцію потрібно було підняти ще вище. Але страх просто скував Віку, і вона попросила залишити все на тому ж рівні.

‒ Я чесно хотіла, щоб мене підняли вище. Ми пробували. Але психологічно не змогла цього зробити. Це дуже страшно. У мене заніміло тіло. І що довше ти чекаєш там нагорі фонограми, то більше в тебе починає гудіти у голові, ‒ передає свої відчуття акторка.

Та всі номери цього шоу будуть на висоті! На сцені з’явиться улюблена хабалка Галя у виконанні Євгена Нікішина. Вона разом зі своїм чоловіком Толиком повертається з Єгипту за суперакцією під назвою Депортація.

‒ Це найважчий номер із хабалкою, бо у ньому беруть участь практично всі актори. Дуже багато образів. Вони різні, але неймовірно веселі. Трохи змінилася структура номера. Якщо раніше Галя була хамкою, яка могла закрити рота будь-кому, то тепер у неї з’явився опонент, ‒ розкриває невеликий секрет Євген Нікішин.

Інтригою стане поява у Дизель Шоу не менш легендарної Галини Кіндратівни. Цей загадковий персонаж лише вербально фігурував у номерах Дмитра Танковича, котрий феєрично грає роль професора математики. І от у новорічну ніч у нас є всі шанси побачити її на власні очі.

‒ Ми справді отримали величезну кількість прохань в інтернеті – всі хотіли побачити Галину Кіндратівну. У будь-якому випадку розв’язка цієї історії близька, у новорічну ніч диво має статися, ‒ інтригує Дмитро Танкович.

Диво точно станеться для однієї з найменших наших акторок – Кіри. Дівчинка з’явиться у тематичному номері разом із Вікторією Булітко та Олександром Бережком. А от яке саме диво та хто дивуватиме – це ви точно маєте побачити самі.

Не обійдеться й без головних новорічних персонажів – Діда Мороза та Снігуроньки. Ці ролі виконають Євген Сморігін та Юлія Мотрук. До речі, вона у нас Снігуронька із пристойним стажем.

‒ Коли мені було 5 років, у дитячому садку захотіли, щоб я була Снігуронькою. Мама пошила мені вбрання. Був і відповідний макіяж – мені вперше нафарбували вії тушшю та підвели очі. Я пам’ятаю, що вони так пекли! Подумала тоді: я й так гарна дівчинка, тож фарбуватись не буду, – розповідає Юля Мотрук.

До речі, про дитячі свята. Наші актори на одну пісню знову стануть дітьми та приміряють різноманітні карнавальні костюми. Євген Гашенко стане Сірим Вовком, Євген Сморігін – Буратіно, Яна Глущенко – буде веселим Віслючком, а от Сергій Писаренко вдягне шкуру головного символу 2022 року – Тигра.

‒ Мені дуже імпонує образ Тигра, бо за гороскопом я – Лев. Хоча у дитинстві я був Ведмедиком та Зайчиком. Пам’ятаю ці шортики короткі та себе білобрисого, ‒ ділиться спогадами актор.

Все це, звісно, буде приправлено гарною порцією гумору. Але крім жартів новорічне Дизель Шоу радуватиме та дивуватиме вас шикарними піснями. За словами шеф-редактора Олексія Бланаря, цього року команда приділила музичному питанню особливу увагу та запросила найвідоміших виконавців: Лайму Вайкуле, Вєрку Сердючку, Олександра Пономарьова, NK, Sobchuk, Dzidzio, Світлану Тарабарову, Ірину Федишин, ТІК , Артема Пивоварова.

Артисти виконають свої хіти та покажуть унікальні постановки, які готували спеціально для глядачів Дизель Шоу. Так, NK порадує піснею, яку трохи змінила спеціально для нашого шоу. Ірина Федишин підготувала одразу два музичні номери.

‒ Перша – На Різдво. Її я написала сама, надихаючись тим, що саме на Різдво ми всі їдемо туди, де нам добре. Саме про це моя пісня. А друга – Сніжинка. Дуже новорічна, впевнена, що вона сподобається всім і змусить танцювати навіть перед екранами телевізорів, ‒ інтригує співачка.

Цілі сузір’я сяятимуть цієї чарівної ночі – Олександр Пономарьов заспіває з DZIDZIO. Лайма Вайкуле закружить разом із білими ведмедями. Ну а Вєрка Сердючка зі своєю командою розірве зал мегатанцювальними хітами всіх часів та народів.

‒ Давайте вип’ємо кисленького за вас солоденьких, ‒ запропонувала за лаштунками артистка.

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