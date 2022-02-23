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Поліція відкрила провадження проти Аліни Паш через фальшиву довідку

23 Лютого 2022, 19:06
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Аліна Паш
Джерело: Аліна Паш

Поліція відкрила провадження проти співачки Аліни Паш через фальшиву довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу.

– Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу, – повідомили в поліції.

Нагадаємо, що переможниця нацвідбору на Євробачення 2022 Аліна Паш у 2015 році відвідувала тимчасово окупований півострів Крим. Щоб припинити суперечки щодо цього, співачка надала Суспільному документ, в якому стверджувалося, що вона не порушувала закон України і правила конкурсу. Згідно із довідкою, у 2015 році Аліна перетинала кордон із Кримом через КПВВ Чаплинка.

Першим на сумнівну правдивість документу звернув увагу активіст Сергій Стерненко. Потім стало відомо, що Держприкордонслужба не видавала довідку Аліні Паш про в’їзд у Крим з української території. Як виявилося, фальшиву довідку надав директор Аліни, з яким вона вже попрощалася.

У результаті артистка відмовилася від участі у конкурсі, а Суспільний мовник заявив про дискваліфікацію Паш через підроблений документ.

У вівторок, 22 лютого, стало відомо, що Україну на Євробаченні представлятиме Kalush Orchestra з піснею Stefania.

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Джерело
УНН
Теги
Аліна Паш , підробка
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