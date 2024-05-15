Французький суд виправдав режисера Романа Поланскі у справі про наклеп на британську акторку Шарлотту Льюїс. Він звинуватив її у брехні після того, як вона заявила, що Поланскі зґвалтував її.

Суд виправдав Романа Поланскі – що відомо

Справа стосується інтерв’ю 2019 року журналу Paris Match, в якому режисер заявив, що усі твердження Шарлотти Льюїс про насильство є “огидною брехнею”. Акторка запевняє, що Поланскі зґвалтував її, коли вона була 16-річною. У її заяві сказано, що інцидент стався у 1983 році в Парижі під час кастингу для його фільму Пірати.

Рішення паризького суду не стосувалося правдивості звинувачень у сексуальному насильстві, а зосереджувалося виключно на тому, чи були коментарі 90-річного режисера в інтерв’ю наклепом на Льюїс. Роман Поланскі заперечував звинувачення.

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Акторка зазначила, що відчуває себе розчарованою вироком і подасть апеляцію.

– Мені сумно. Для нас це ще не кінець, – пообіцяла вона.

Поланскі на засіданні не було. Його адвокат Дельфін Мейле зателефонувала йому із зали суду, щоби повідомити новину про виграш справи.

Інші справи проти Романа Поланскі

У період із 2017 до 2019 року чотири жінки звинуватили режисера в сексуальному насильстві. Крім акторки Шарлотти Льюїс звинувачення проти Поланскі висунула художниця Маріанна Барнард. Вона заявила, що Поланскі зґвалтував її, коли їй було 10 років.

На режисера також чекає суд у справі Джейн Доу, яка запевняє, що зазнала сексуального насильства з боку Поланскі. Жінка стверджує, що він знав про її неповнолітній вік.

Ще одна справа стосується 1977 року і зґвалтування 13-річної Саманти Ґеймер. Роман Поланскі визнав себе винним у сексуальному насильстві, але втік до Європи від правосуддя США і переховується вже кілька десятків років.